ПРИКМЕТИ НА 18 ЛИСТОПАДА

Зазвичай 18 листопада дівчата воліли ворожити і ворожили на судженого. Також читали різноманітні молитви і відвідували храми.
У православній церкві 18 листопада вшановується пам’ять Іони — святого і руського архієпископа Псковського і Великоновгородского, відомого також як ігумен Отенской пустелі. Сам Іона рано залишився сиротою — в 3 роки у нього померла мати, а в 7 років пішов з життя і батько. Виховувала Іону благочестива вдова по імені Наталя Медоварцева, яка прищепила своєму прийомному синові віру в Бога. Згодом Іона займається організацією притулків у Новгороді, де могли проживати знедолені, вдови і сироти. Крім того, він прославився численними чудами, які міг здійснювати з Божою допомогою. Так, наприклад, Іона зумів зупинити моровую хвороба, яка забрала життя 250000 чоловік. В літописі йдеться про те, що Іона звершив хресний хід в Зверин монастир, і це допомогло йому подолати недугу. Згодом Іона був причислений до лику святих у 1549 році на Макаріївському соборі. У його життєписі сказано про те, що після смерті Іони біля його гробу відбувалося велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа.
У день Іони дівчата зазвичай молилися святому для того, щоб знайти хороших чоловіків. Було прийнято розкидати у дворі монетки, щоб притягнути нареченого в свій будинок. Хлопці, в свою чергу, теж проявляли активність і запрошували дівчат на гуляння, які часом тривали до самого ранку.
18 листопада закінчували прибирати редьку, і дуже часто саме 18 листопада цей овоч з’являвся на столі. Наприклад, їли терту редьку або просто різали її тонкими скибочками, подаючи з сіллю, олією, квасом, цибулею. Дуже популярна була квашена капуста з редькою. Крім того, 18 листопада поспішали заготовити чорну редьку на зиму, оскільки вона була незамінна при лікуванні простудних захворювань.
У день Галактіона говорили про санному первопутке. Земля вже покривалася снігом, і можна було виїжджати на санях. Все складніше доводилося мисливцям, оскільки зайці до того часу вже міняли шкурки, і їх було важко розпізнати серед снігових кучугур.
- Рясний сніг — зима буде сніжною
- Місяць 18 листопада перебуває в серпанку — незабаром буде негода затяжне
- Якщо людина народилася 18 листопада, то його талісманом є діамант і циркон
- На гілках верби видно іній — прикмета, що зима буде тривалою
- Багато інею видно — чекай відлиги найближчим часом
- Сніг 18 листопада лягає на землю нерівно — наступного року вродить жито
- Дме північний вітер, але небо ясне — чекай похолодання
- Якщо в цей день знайти чужий віник у дворі — значить, наведена порча
- Якщо в ліжечко до дитини покласти чистий віник і точно такий же взяти його матері, то вони будуть здорові і щасливі протягом усього року
- Не можна приймати в цей день важливі рішення, укладати якісь угоди. Від серйозних справ краще утриматися
- Не можна 18 листопада підписувати ніякі документи — нечистий підпис вкраде
- Якщо здійснили велику покупку в цей день, то вона не прослужить довго
- Можна прибирати в хаті — за прикметами, ця робота буде вдалою
- Якщо сходити в лазню 18 листопада, то весь наступний рік здоровим будеш