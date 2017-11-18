ГОРОСКОП НА 18 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Позитивні емоції, вам може принести сьогодні, спілкування з людиною, яку ви випадково зустріли. День обіцяє бути позитивним для прогулянок і різного роду зустрічей. Не забудьте приділити час рідним.
ТЕЛЕЦЬ
Ви зможете досягти бажаного, варто тільки захотіти і поділиться своєю мрією з коханою людиною. Посиляться ваші інтелектуальні здібності, логіка і пам’ять. Хоча у вас і будуть великі витрати енергії, всі проблеми ви вирішите, в тому числі і фінансові.
БЛИЗНЮКИ
Для Близнюків, перша половина дня буде наповнена приємними сюрпризами. Ваше обличчя прикрашатиме посмішка. У другій половині вам будуть намагатися зіпсувати ваш гарний настрій. Хто? Це люди, від яких ви цього не очікуєте.
РАК
Ракам сьогодні доведеться вирішувати проблеми за інших. Ваші добрі поради і настанови допоможуть іншим виправити власні помилки. Друзі обов’язково вам за це віддячать.
ЛЕВ
Сьогодні — радісний день, від якого можна очікувати приємних сюрпризів. Спілкуйтеся з тими, хто вам подобається, організуйте свята, влаштовуйте романтичні побачення. Будьте щирими і веселими, уникайте нудьги і зводите до жарту будь-які розбіжності.
ДІВА
Прагнення любити і бути коханим, змусять вас сьогодні працювати над собою. Цей день може ознаменуватися відмовою від якоїсь шкідливої звички. І треба сказати, це дуже вчасно. Ваш вчинок буде оцінений коханою людиною.
ТЕРЕЗИ
Сьогодні вдасться впоратися з будь-якими професійними завданнями, ефективно провести ділові переговори. Є шанс несподівано отримати привабливу пропозицію, почати співпрацю з людьми, які відкриють перед вами нові горизонти.
СКОРПІОН
Будьте сміливими і ризикуйте у вас все вийде. Начальство нарешті оцінить вас по достоїнству. Також можливі цікаві знайомства, які в подальшому вам будуть дуже корисні. Увечері кохана людина приготує вам приємний сюрприз, сприятливий період для зачаття.
СТРІЛЕЦЬ
Для Стрільців сьогоднішній день обіцяє бути сприятливим. З самого ранку чекайте похвали від начальства. Увечері романтичний настрій захопить вас повністю в свій полон.
КОЗЕРІГ
Все за що ви не візьметеся у вас буде виходити легко. Можливо, колеги вам заздрять, і тому вам так важко знайти з ними спільну мову. У другій половині дня краще побути наодинці. Вечір провести вдома з телевізором, або книгою.
ВОДОЛІЙ
Постарайтеся сьогодні починати нові справи і ні в якому разі не підписуйте важливі документи. Можливо сьогодні для вас надійде важлива пропозиція, але перш ніж її прийняти, постарайтеся все добре продумати. В особистому житті можливі всякого роду помилки і непорозуміння, любовні розчарування, ревнощі або образи.
РИБИ
Задумайтесь про додаткове джерело фінансування, і не витрачайте всю решту грошей, зарплата ще далеко. Якщо не хочете потрапити в лікарню, подбайте про своє здоров’я.