ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 ЛИСТОПАДА

- 1626 — У Римі папа Урбан VIII освятив собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап.
- 1654 — почалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від польських військ.
- 1838 — (за старим стилем 6 листопада) Т.Шевченко завершив перший (втрачений) варіант «Тарасової ночі», фінальної поезії «Кобзаря Т.Шевченка». Перша поезія написана до «Кобзаря» — «Катерина».
- 1883 — У США введено єдину систему визначення часу: доти кожне місто самé встановлювало собі час.
- 1918 — Перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському.
- 1918 — Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса.
- 1928 — на екрани вийшов мультфільм «Пароплавчик Віллі» виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса — символу компанії.
- 1933 — Постанова ЦК КП(б)У про припинення політики українізації.
- 1935 — Розпочався Варшавський процес над групою членів ОУН. Закордонна й місцева преса подавала реферовані промови обвинувачених, які зуміли схилити на свій бік багатьох симпатиків (завершився 13 січня 1936).
- 1935 — У Ризі відкрито Монумент Свободи
- 1943 — у ході контрнаступу німецькі сили вибили радянські війська з міста Житомир.
- 1978 — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти «Храм Народів» покінчили життя самогубством
- 1990 — Патріарх УАПЦ Мстислав Скрипник прибув із США до Києва, де в соборі св. Софії відбулася його інтронізація
- 2005 — Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України.
- 2007 — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні)