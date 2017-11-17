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ПРИКМЕТИ НА 17 ЛИСТОПАДА

17.11.2017 Цікаво знати Комментариев нет
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17 листопада в народі вважали нещасливим. Намагалися не виходити з дому без особливої потреби і не починати ніяких справ. У народі говорили, що 17 листопада всі духи виходять на свободу і намагаються проникнути в хату, щоб взяти вугілля з печі. Вони не завдають шкоди людям, але все-таки варто поберегтися. Саме тому, проводилася велика кількість різноманітних обрядів. До речі, намагалися не давати нікому вогню, навіть якщо за ним прийдуть сусіди — якщо зробиш це, то нечиста сила забере щастя і благополуччя разом з вугіллям. Намагалися виконувати різну домашню роботу, якої було більш ніж достатньо. Дівчата вечорами сідали ткати і прясти, проводили час в роботі і бесідах.

Шанується 17 листопада пам’ять пресвітера Ермея і єпископа Мирського Нікандра. Обидва мученика, згідно з переказами, були учнями святого Тита, який, у свою чергу, був учнем апостола Павла. Никандр і Ермей прославилися тим, що активно займалися проповідуванням і поширенням християнського вчення, багатьох язичників їм вдалося навернути в свою віру. Проте правителі дізналися про діяльність Ермея і Нікандра, після чого заарештували їх і вимагали зректися своєї віри на користь язичництва. На це проповідники відповіли відмовою, за що були піддані численним мукам.

Дуже боялися 17 листопада нечистої сили, кажучи про те, що, потрапивши в людське житло, вона може почати пакостити: бити посуд, сварити між собою членів сім’ї, може влаштувати пожежу. Особливо привабливими для духів були порожні будинки або хати, в яких двері не закриті. Тому, селяни зазвичай 17 листопада зачиняли двері й не запрошували в гості навіть найближчих родичів. Незважаючи на численні заборони, молодь збиралася в цей день галасливою компанією. Молоді люди і дівчата веселилися, могли гуляти практично до світанку.

Народні прикмети на 17 листопада

  1. Мишей більше, ніж зазвичай — прикмета, що буде холодна зима
  2. В молодий Місяць сніг випав — скоро він розтане
  3. Якщо в новий Місяць встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця
  4. Ліс 17 листопада здається здалеку чорним — чекай відлиги
  5. Білі круги навколо сонця — за прикметами, чекай сніжну бурю
  6. Не можна нічого виносити з дому — втратиш щастя
  7. Не можна давати грошей у борг навіть самим близьким друзям і родичам
  8. Потрібно накреслити хрести над дверима і вікнами з допомогою крейди — так нечиста сила в будинок не проникне
  9. Для захисту від злих сил можна насипати на підвіконня трохи горобини
  10. Щоб захиститися від духів, можна використовувати зміїний виповзок (шкірку змії, яка скидається в процесі линьки), підкову
  11. Не потрібно грати весілля 17 листопада, укладати угоди або судитися, знайомитися з новими людьми — ці справи не будуть успішними і ніякої користі не принесуть
  12. В цей день варто утримати чоловіка в родині, коли він захоче піти до коханки, то після цього він буде залишатися вірним своїй дружині
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