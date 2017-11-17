ІМЕНИНИ 17 ЛИСТОПАДА

Олександр — чоловіче українське особове ім’я грецького походження. В перекладі з давньогрецької означає «захисник людей». Широку популярність здобуло здебільшого на території в України, де входить до першої п’ятірки найбільш вживаних імен, водночас корінь імені є одним з найпоширеніших у світі.
Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий».
Ілля — українська версія біблійного (староєврейського) імені Eliyahu (אליהו) Іллі-пророка, про який оповідає Старий Завіт, якого рівно поважали юдаїзм, християнство та іслам.
Семен — чоловіче ім’я давньоєврейського походження, означає «почутий (Богом)» (від кореня «шаман» — чути). Серед неєвреїв набуло поширення у зв’язку з прийняттям християнства.
Степан (грец. Στέφανος) — чоловіче ім’я, що походить із грецької мови. Перекладається слово Στέφανος(стефанос) як вінок або діадема— традиційний атрибут богині Гери. Канонічна церковна (православна і католицька) форма — Стефан.
Федір або Теодо́р (також Феодо́р та Тодо́р)(грец. Θεόδωρος) — чоловіче ім’я, що походить від грецького Θεόδωρος, що перекладається як «подарований Богом», «Божий дар». Церковна форма імені — Фео́дор