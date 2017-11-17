У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «МОЛОДА РОДИНА РОКУ-2017»

У Покровську пройшло загальнообласне свято «Молода родина року – 2017 Сімейні пари з Покровська, Мирнограду, Маріуполя, Краматорська, Слов’янська та Костянтинівки виборювали право називатися молодою родиною року. Журі було непросто обрати найбільш креативну, цікаву, веселу сім’ю. Учасники подарували всім присутнім незабутні враження, море позитиву та приємних несподіванок.
Покровськ на цьому конкурсі представляла родина Волошенко — тато Роман, дружина Юлія та донечка Карина. Сімейна пара здивувала журі та аудиторію нестандартними конкурсами та виступом, що в результаті принесло їм почесне 3 місце. Всі учасники конкурсу отримали різноманітні цінні призи та подарунки.
Від Покровського міського голови Руслана Требушкіна сімейна пара із Покровська отримала кухонний комбайн.
Бажаємо всім учасникам конкурсу кохання, благополуччя, мирного неба та затишного сімейного щастя.