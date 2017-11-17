ПАРЛАМЕНТ ПІДТРИМАВ ПРОПОЗИЦІЮ ПОЗБАВЛЯТИ НЕПЛАТНИКІВ АЛІМЕНТІВ ВОДІЙСЬКОГО ПОСВІДЧЕННЯ

Депутати Верховної Ради прийняли у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», повідомляє Урядовий портал.
«Це — наша спільна перемога. Ми не маємо права допустити того, щоб діти страждали від того, що їхні батьки не хочуть виконувати своїх батьківських обов’язків. Злісні неплатники аліментів мають двічі подумати і зважити, чи варта економія на власній дитині тих незручностей, перед якими вони постануть після прийняття закону», — зазначив Міністр юстиції Павло Петренко.
Документ запроваджує низку новацій, які посилюють відповідальність злісних неплатників, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад 6 місяців:
— позбавлення боржника права виїзду за кордон до ліквідації заборгованості.
— позбавлення боржника права не надавати згоду на виїзд дитини за кордон.
— позбавлення боржника права керувати автомобілем, використовувати зброю й полювати.
— 2 місяці суспільно корисних робіт для боржника, оплата за які піде на погашення боргу дитині.
— ліквідовано будь-які сплати при подачі заяв у цій сфері до суду.
«Чужих дітей не буває. Ми не можемо стояти осторонь, коли порушуються права найменших українців. Ми маємо сказати «Ні» економічному і фізичному насильству над дітьми та жінками. Цьому немає місця в європейській країні!», — заявив Павло Петренко.
Як повідомлялося раніше, нині на обліку виконавчої служби перебуває майже 600 тисяч проваджень про примусове стягнення аліментів. З них 90 тисяч стосуються несплати за понад 6 місяців.
З початку року виконавча служба Міністерства юстиції забезпечила виплату боргів зі сплати аліментів на суму 1,9 млрд грн. Кошти отримали 550 тисяч дітей.