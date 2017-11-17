ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН УКРАЇНИ ПРОЙДЕ НА НАЛЕЖНОМУ РІВНІ, — ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

|Опалювальний сезон в Україні пройде на належному рівні, держава до зими повністю готова. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.
«Ми звикли працювати в екстремальних умовах. Але цю зиму ми пройдемо нормально. Україна готова – запаси енергоресурсів на належному рівні», — сказав Володимир Гройсман.
Він також звернув увагу, що наразі проблемною є робота Регулятора (незалежної Національної комісії з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг) з огляду на відсутність кворуму в його роботі та неефективність процедур. Саме тому Глава Уряду готовий звернутися до Глави держави, а також до Парламенту з проханням допомоги в розв’язанні ситуації. «Думаю, ми знайдемо необхідні рішення», — сказав Володимир Гройсман.
Говорячи про подальші кроки, Володимир Гройсман зазначив, що на часі – продовження політики енергоефективності. «Ми думаємо над збільшенням фінансування програм енергоефективності та Фонду енергоефективності – в залежності від цифр та можливостей бюджету», — відзначив Глава Уряду.