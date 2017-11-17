НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ СПРЯМОВАНО 352 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ

За січень-жовтень 2017 року від платників податків Донеччини до державного бюджету перераховано 352 млн грн військового збору. У жовтні, сплативши військовий збір, мешканці Донеччини поповнили Державний бюджет України майже на 40 млн гривень.
Стабільне надходження військового збору до бюджету зумовлене сумлінною сплатою податків та підвищенням розміру мінімальних заробітних плат. Вагомим джерелом наповнення державної казни є робота фіскальних органів Донецької області з легалізації ринку праці та протидії виплатам неофіційних заробітних плат.
Нагадаємо, військовий збір запроваджено з 3 серпня 2014 року, а термін дії – до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України.
Військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри, доходів, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та низки інших, які підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти, які отримують як доходи в Україні, так і іноземні доходи, нерезиденти з доходами, отриманими в Україні, та податкові агенти. Ставка податку – 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування (загальний місячний або річний оподатковуваний дохід). Військовий збір у повному обсязі перераховується до державного бюджету.