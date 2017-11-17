ЗУБКО: ЗАКОНОПРОЕКТ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ГРОМАДАМ ПРИЄДНУВАТИСЯ ДО МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТО ЗА ОСНОВУ

Прийняття парламентом за основу законопроекту №6466 щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення дасть можливість рухатися і розвиватися країні, яка будує фундамент за рахунок створення нових громад. Громад, які мають повноваження, ресурси і саме головне, відповідальність. Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«В першу чергу розблоковується процес формування спроможних територіальних громад навколо міст обласного значення. Закон прирівнює територіальні громади міст обласного значення до спроможних ОТГ та запроваджує механізм добровільного приєднання громад до цих міст», — зазначив Геннадій Зубко.
Законопроект є суто технічним, бо виправляє помилку, допущену під час прийняття закону про добровільне приєднання громад, з якого випала норма, що дозволяла приєднуватися громадам до міст обласного значення за спрощеною процедурою. Ця процедура у тому числі передбачає проведення виборів місцевих депутатів лише у громадах, що приєднуються.
Нагадаємо, ще у червні Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендував Парламенту прийняти законопроект № 6466 одразу за основу та в цілому.
Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України