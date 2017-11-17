ЗА ВТРУЧАННЯ ПРОКУРАТУРИ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ СПЛАЧЕНО МАЙЖЕ 1 МЛН ГРН ПОДАТКОВОГО БОРГУ

Прокуратурою Донецькою області у ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень виявлено, що на розгляді Донецького окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа за позовом Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області про стягнення податкової заборгованості до одного з комунальних комерційних підприємств м. Маріуполя, яке займається наданням послуг з ремонту та технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель.
Через те, що підприємство у період з березня по червень поточного року не сплачувало до державного бюджету нараховані суми податку на додану вартість, утворилася заборгованість у сумі майже 1 млн грн.
З метою захисту економічних інтересів держави прокуратурою здійснено ініціативний вступ у зазначену справу на стороні ГУ ДФС у Донецькій області.
Завдяки вжитим прокуратурою Донецької області заходам представницького характеру, судом задоволено зазначений позов і стягнуто з підприємства до державного бюджету недоотримані кошти.
Прес-служба прокуратури Донецької області