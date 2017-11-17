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ЗА ВТРУЧАННЯ ПРОКУРАТУРИ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ СПЛАЧЕНО МАЙЖЕ 1 МЛН ГРН ПОДАТКОВОГО БОРГУ

17.11.2017 Новини Комментариев нет
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Прокуратурою Донецькою області у ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень виявлено, що на розгляді Донецького окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа за позовом Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області про стягнення податкової заборгованості до одного з комунальних комерційних підприємств м. Маріуполя, яке займається наданням послуг з ремонту та технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель.

Через те, що підприємство у період з березня по червень поточного року не сплачувало до державного бюджету нараховані суми податку на додану вартість, утворилася заборгованість у сумі майже 1 млн грн.

З метою захисту економічних інтересів держави прокуратурою здійснено ініціативний вступ у зазначену справу на стороні ГУ ДФС у Донецькій області.

Завдяки вжитим прокуратурою Донецької області заходам представницького характеру, судом задоволено зазначений позов і стягнуто з підприємства до державного бюджету недоотримані кошти.

 

Прес-служба прокуратури Донецької області

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