ГОРОСКОП НА 17 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Кінець робочого тижня підготував Овнам сюрприз. Не забудьте зателефонувати родичам, адже вони хвилюються.
ТЕЛЕЦЬ
Сьогодні Тельцям потрібно зробити нелегкий вибір, який вплине на все їхнє подальше життя.
БЛИЗНЮКИ
У Близнюків насичений день, багатий на подив і радість.
РАК
Ракам сьогодні потрібно спланувати сімейний відпочинок на вихідні. Ваша друга половинка обов’язково оцінить ваші організаторські здібності.
ЛЕВ
Левам зірки обіцяють далеку дорогу, невелику подорож. Однак варто подбати про збереження майна будинку під час вашої відсутності.
ДІВА
Дівам захочеться відзначити кінець тижня в товаристві друзів. Уникайте незнайомців.
ТЕРЕЗИ
Терезам варто повчитися у колег чомусь новому. Не позичайте сьогодні нікому свої речі.
СКОРПІОН
Скорпіони відзначать кінець робочого тижня божевільним шопінгом. Зірки радять знати міру і підрахувати витрати після походів по магазинах.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям сьогодні, на подив, захочеться провести вечір вдома. Прекрасна можливість провести час з сім’єю.
КОЗЕРІГ
Козерогам пригадають старі образи. Ваша зброя — позитив.
ВОДОЛІЙ
Водоліям зірки приготували любовні переживання, які визначать майбутнє ваших відносин.
РИБИ
Рибам сьогодні варто проявити себе більш активно. Не варто стримувати емоцій, особливо при своєму обранцеві.