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ГЛАВА УРЯДУ: МИ БУДЕМО ВІДСТОЮВАТИ ПОЗИЦІЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

17.11.2017 Варто знати Комментариев нет
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Проект Державного бюджету на 2018 рік сформований з урахуванням продовження розпочатої у  2014 році реформи децентралізації, і Уряд відстоює позиції  розвитку місцевого самоврядування. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України.

«Децентралізація у цьому проекті бюджету збережена, і ніхто її зупиняти не збирається, — сказав Володимир Гройсман. —  Все те, що відбулося в рамках децентралізації – це наше спільне надбання. Ніхто не дасть нікому права зруйнувати децентралізацію… Ми підтримували і будемо підтримувати місцеве самоврядування, децентралізацію. Як Прем’єр-міністр, я на 100% відданий продовженню процесу децентралізації і зміцненню позицій місцевого самоврядування в Україні».

 

 

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