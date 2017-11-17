ГЛАВА УРЯДУ: МИ БУДЕМО ВІДСТОЮВАТИ ПОЗИЦІЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

|Проект Державного бюджету на 2018 рік сформований з урахуванням продовження розпочатої у 2014 році реформи децентралізації, і Уряд відстоює позиції розвитку місцевого самоврядування. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України.
«Децентралізація у цьому проекті бюджету збережена, і ніхто її зупиняти не збирається, — сказав Володимир Гройсман. — Все те, що відбулося в рамках децентралізації – це наше спільне надбання. Ніхто не дасть нікому права зруйнувати децентралізацію… Ми підтримували і будемо підтримувати місцеве самоврядування, децентралізацію. Як Прем’єр-міністр, я на 100% відданий продовженню процесу децентралізації і зміцненню позицій місцевого самоврядування в Україні».