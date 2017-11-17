В УРЯДІ НЕ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ІДЕЇ МОНЕТИЗАЦІЇ СУБСИДІЙ УКРАЇНЦЯМ

Наступним кроком після перекладу розрахунку з комунальними підприємствами на «живі гроші» в уряді бачать монетизацію субсидій безпосередньо для українських сімей. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, повыдомляє УНН.
«Дуже важливе рішення уряду про перший етап монетизації субсидій … Ми відходимо від клірингових розрахунків між постачають підприємством,» Натофгаз «і держбюджетом … Цей крок дає не тільки можливість прибрати касові розрахунки і отримати підприємствам живі гроші, дає можливість запустити ринок енергії як газу, так і електроенергії «, — зазначив він.
Він пояснив, що це стає можливим, адже рішення уряду стосується як водопостачальних, так і теплогенеруючих підприємств.
«Для нас це дуже важливий перший крок, тому що наступним кроком ми бачимо монетизацію на рівні домогосподарств. Це те питання, яке нам дозволить вирішити першочергову проблему. Але кількість субсидій, які щорічно витрачає держава, а це практично в цьому році буде на рівні 70 млрд, дасть можливість частину зекономлених субсидій направити в якості інвестицій в енергоефективність, не втрачати щорічно кошти, а повертати їх в модернізацію, в енергоефективні заходи для наших жителів «, — додав Г.Зубка.