З 2018 року в Україні дозволять трансплантацію нирок після смерті донора, який не є родичем хворого. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
За інструкцією тепер трансплантацією органів мають право займатися спеціальні бригади, що складаються з одного-трьох лікарів-хірургів, лікаря-анестезіолога, двох медсестер та інших профільних фахівців. Операцію проводитимуть тільки після констатації смерті мозку донора і отримання письмової згоди від його родичів (якщо потенційний донор раніше сам не написав згоду на вилучення органів).
Згідно з цифрами МОЗ, в рік пересадки нирок потребують близько 2000 чоловік. За словами лікаря-трансплантолога Ігоря Писаренко, закон про пересадку від трупного донора був прийнятий ще в 1999 році, але не працював як потрібно — не було обладнання для діагностики смерті мозку. У МОЗ кажуть, що обладнання закуплять — на це в 2018 році передбачено 112 млн грн.
Юристи і правозахисники побоюються, що в Україні «зелене світло» такому донорству відкриє шлях для корупції і навіть вбивств заради отримання органу для пересадки.