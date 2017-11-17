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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 17 ЛИСТОПАДА

17.11.2017 Варто знати Комментариев нет
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  • 1663 — укладені т. зв. «Батуринські статті» між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом що дещо обмежували гетьманську вляду в Україні на користь московського царя.
  • 1800 — Вашингтон став столицею США.
  • 1804 — Засновано університет у Харкові.
  • 1852 — Пруський уряд розпустив Союз комуністів, очолюваний Карлом Марксом.
  • 1869 — Відкрився Суецький канал.
  • 1989 — Беназір Бхутто обрали прем’єр-міністром Пакистану.
  • 1913 — Панамським каналом проходить перше судно.
  • 1933 — США оголошують про визнання СРСР та відновлють із ним торгові відносини.
  • 1939 — тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти гітлерівської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори. На пам’ять про цю подію Україна, згідно з Указом Президента (№ 659/99, від 16 червня1999), разом із світовою спільнотою відзначає День студента.
  • 1943 — війська 1-го Українського фронту на 2 дні здобули місто Коростень Житомирської області, увечері того ж дня радянські сили вибиті з райцентру Попільня
  • 1948 — введено в експлуатацію газопровід Дашава-Київ, діаметром 500 мм і довжиною 509 км. Офіційний день заснування «Київтрансгазу».
  • 1959 — Південноафриканьска компанія «Де Бірс», Йоганнесбург, починає виготовлення штучних діамантів.
  • 1964 — Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки.
  • 1966 — найбільший метеоритний дощ зареєстрований в ніч з 16 на 17 листопада 1966 р., коли метеори групи Леонідів (з’являються регулярно через кожні 33,25 року) були видні на небі між східною частиною СРСР і західною частиною Північної Америки.
  • 1967 — «Бітлз» закінчують роботу в студії над альбомом «Magical Mystery Tour».
  • 1968 — Переговори в Солсбері між представниками Великої Британії і Родезії заходять в безвихідь.
  • 1969 — В Гельсінкі починаються радянський-американські переговори по обмеженню стратегічних озброєнь.
  • 1970 — Після м’якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції «Місяць-17» в подорож по супутнику Землі відправляється «Місяцехід-1».
  • 1971 — Військовий переворот в Північній Ірландії.
  • 1989 — Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі приурочену до 50-річчя протестів проти гітлерівської окупації 1939 р. З цього фактично почалася «оксамитова революція», що повалила комуністичну владу в Чехословаччині.
  • 1994 — Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР «Про виконання Постанови Верховної Ради України „Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим“»).
  • 2000 — Україна ніколи не буде ядерною державою, заявив екс-президент України Леонід Данилович Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
  • 2001 — Один з трьох пілотів-терористів з Гамбурга за день до нападу на США написав докладний прощальний лист своїй подрузі до Бохум.
  • 2001 — Колишній президент Афганістану Бурхануддін Раббані повернувся до Кабула через п’ять років після того, як був зміщений рухом «Талібан».
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