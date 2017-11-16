У ПОКРОВСЬКІЙ ЦРЛ СКОРОЧУЮТЬ КАДРИ

У штатному розкладі Покровської центральної районної лікарні відбулися зміни, затверджені Покровським міською радою. Про це повідомив головний лікар медзакладу Сергій Шутько.
Так з 8 листопада була скорочена посада завідувача поліклінічним відділенням Покровської ЦРЛ, яку раніше займав Геннадій Паніотов.
Посада заступника головного лікаря з медобслуговування населення перейменована і тепер називається заступник головлікаря з поліклінічної роботи. Її, як і раніше займає Ірина Пивовар.
Сергій Шутько повідомив, що мета реорганізації — економія бюджетних коштів, посилення контролю і підвищення якості роботи поліклінічної ланки. Головлікар додав, що в найближчому майбутньому лікарню чекає багато змін.