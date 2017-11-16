У ПОКРОВСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ЗУСТРІЧАЛИ СТУДЕНТІВ

16 листопада 2017 року в Покровському міському центру зайнятості Донецької області відбувся День відкритих дверей для випускників Покровського педагогічного коледжу.
«Проблема професійного становлення одна з найважливіших у житті людини. Професія дає можливість людині задовольнити основну гамму власних потреб, часто стає основою побудови відносин з людьми, та, найголовніше, дає можливості актуалізувати свої здібності, само реалізуватися», — розпочала захід фахівець відділу активної підтримки безробітних Оксана Янтус.
Студенти отримали інформацію про ситуацію на ринку праці, особливості працевлаштування в сучасних умовах, потребу в працівниках за професіями, які користуються попитом на ринку праці, можливість їх отримання в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, про можливість участі в оплачуваних громадських і тимчасових роботах та започаткування власної справи.
Фахівці центру зайнятості ознайомили студентів з інформацією про роботу профінформаційного сектора, про те, де можна пройти навчання за певною професією, умовами навчання та можливістю подальшого працевлаштування та з довідником професійно-технічних і вищих навчальних закладів області.
Допомогою у визначенні з майбутньою професією є профорієнтаційне тестування на сайті «Моя Кар’єра», де можна самостійно пройти безоплатне комплексне тестування, виявити моральну, психологічну, та практичну готовність студентів до свідомого вибору професії.
Надана інформація викликала жвавий інтерес у студенської молоді. Під час заходу вони мали можливість пройти профдіагностичне обстеження з метою допомоги у виборі професії.
Даним заходом гості були задоволені і отримали масу позитивних вражень від побаченого і почутого.