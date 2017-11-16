ПРОТЯГОМ МИНУЛОГО ДНЯ ПОЛІЦЕЙСЬКІ 2 РАЗИ ВИЛУЧАЛИ БОЄПРИПАСИ

Співробітниками поліції протягом минулої доби зареєстровано 2 факти незаконного зберігання боєприпасів. У мешканця м. Гірник вилучені 2 бойові осколкові гранати із запалом, а мешканець Херсонської області віз додому порох. Відносно правопорушників відкриті кримінальні провадження.
Минулого дня селидівські поліцейські отримали інформацію про те, що 21-річний мешканець м. Гірник у себе вдома незаконно зберігає боєприпаси.
Отримавши постанову суду про проведення обшуку, правоохоронці завітали до чоловіка. Під час проведення обшуку інформація підтвердилася, у підвалі приватного домоволодіння були виявлені дві гранати Ф-1 та запал УЗРГМ. Власник домоволодіння зазначив, що ці боєприпаси він бачить вперше та ніякого відношення до їх зберігання немає. «Напевно ці гранати залишив хтось, хто мешкав у цьому будинку до мене», — каже молодик. Достовірність його свідчень буде перевірена під час досудового розслідування.
Того ж дня співробітниками Покровського відділу поліції на території місцевого залізничного вокзалу був зупинений для перевірки документів підозрілий молодий чоловік. Під час огляду його особистих речей з’ясувалося що чоловік має при собі порох. Власником небезпечної речовини виявився 23-річний мешканець м. Генічеськ Херсонської області. Молодик пояснив, що знайшов цей порох неподалік с. Піски та вирішив залишити собі «на згадку».
Виявлені боєприпаси вилучені, а у відношенні їх власників відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. 7 років позбавлення волі – саме таке покарання передбачено даною статтею.
Покровський відділ
поліції Донецької області