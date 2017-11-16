ПРИВІТАННЯ ЮРІЯ КАРМАЗІНА З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята. Ми щиро вдячні Вам, адже щоденно приходите в кожну оселю, розповідаючи про перебіг подій у світі, допомагаючи людям відчути причетність до процесів сьогодення, відкриваючи широкі можливості для людських контактів та спілкування.
Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв’язку України…» згідно з Указом Президента України «Про День працівників радіо, телебачення та зв’язку» від 11 листопада 1994 року № 667/94.
Історія свята розпочалася 16 листопада 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначали цей день як професійне свято. Нині ж до них долучилися телевізійники, представники Інтернет-ЗМІ. Цей день відзначають і фахівці зв’язку, що забезпечують роботу телефонних мереж і таких важливих на сьогодні мереж Інтернет-зв’язку.
Продовжуючи кращі традиції, працюючи натхненно і самовіддано, працівники радіо і телебачення, зв’язківці завжди знаходяться на передових позиціях розбудови вітчизняного інформаційного простору, в авангарді соціально-політичного і економічного життя країни. Найголовнішими показниками Вашої роботи є відповідальне і творче ставлення до справи, стабільність і динамічність.
Сьогодні на Вас покладено надзвичайно важливе завдання – задовольнити зростаючі потреби суспільства у об’єктивній та неупередженій інформації, надійному та якісному зв’язку. Ці потреби не зникнуть ніколи, тому їх задоволення є важливою передумовою подальшого поступального розвитку нашої держави, її інтеграції у світовий інформаційний простір.
Важко переоцінити роль працівників радіо та телебачення у формуванні громадської думки. Це свято об’єднує людей різних професій: журналістів, редакторів, видавців, режисерів, операторів – всіх тих, чия благородна праця забезпечує одне з основних прав громадян – право свободи слова.
Бурхливий розвиток засобів комунікації та інформаційних технологій, телебачення і радіо — невід’ємна складова сучасності. Нині й у житті держави, й у житті кожної людини роль електронних засобів масової інформації та зв’язку стрімко зростає. Без них неможливий суспільний прогрес, економічне зростання, просування до європейських та світових стандартів демократії.
Вагомою суспільно необхідною є творча праця теле- та радіожурналістів, а також тих, хто працює разом з ними, залишаючись поза кадром чи радіоефіром. Віримо, що й надалі працівники радіо, телебачення та зв’язку докладатимуть усіх зусиль для забезпечення об’єктивного інформування наших громадян про суспільно-політичні, економічні та культурні події, для побудови в Україні інформаційного суспільства.
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, невичерпної життєвої наснаги, тепла і затишку в родині, щоб майбутні роки у Вашому житті залишили тільки світлі спогади, дарували радість, добро, надію і благополуччя, подальших успіхів, безмежної енергії та наснаги у ваших добрих справах, нових починаннях і звершеннях на благо рідної України!
Нехай Бог береже Вас та оберігає Ваших близьких і рідних!
З повагою, Юрій Кармазін