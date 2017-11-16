ПРАВООХОРОНЦЯМИ БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО КРАДІЖКИ ВУГІЛЛЯ З ВАГОНІВ

Протягом минулого дня співробітниками поліції зареєстровано дві крадіжки вугілля з вагонів. Затримано чотирьох крадіїв, троє з яких неповнолітні. Вилучено більше 3 тон викраденого вугілля.
Близько 04.00 години ранку до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничного парку, біля вантажного потягу із вугіллям знаходиться стороння особа.
Поліцейські, які прибули на місце, застали 18-річного хлопця, який крав вугілля з вагону. Під час перевірки було встановлено, що напередодні крадій приїхав у гості до свого товариша, який мешкає біля залізничного вокзалу. Під час розмови, гостинний молодик скаржився що у нього у домі дуже холодно бо немає вугілля. Через це гість вирішив «допомогти» другу. Для цього, прихопивши із собою поліпропіленові мішки, він прибув на станцію. Переконавшись що за ним ніхто не спостерігає, крадій забрався на вантажний вагон з вугіллям та наповнив заготовлені мішки. На момент затримання зловмисник встиг викрасти більше тони вугілля.
Того ж дня співробітники Селидівського відділення поліції затримали «на гарячому» трьох неповнолітніх крадіїв, які намагалися підзаробити за рахунок вугілля. Правопорушниками виявилися двоє 16-річних та один 17-річний місцевих мешканців.
«Викраде вугілля ми збиралися продати, а гроші витратити на власні потреби», — зазнаються юні правопорушники. На момент прибуття поліцейських хлопці встигли викрасти 2 тони «чорного золота».
В обох випадках вугілля, здобуте злочинним шляхом, вилучене у якості речових доказів, а відносно правопорушників відкриті кримінальні провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ
поліції Донецької області