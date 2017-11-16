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ПОКРОВСЬКІ СПОРТСМЕНИ УСПІШНО ВИСТУПИЛИ НА ЗМАГАННЯХ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

16.11.2017 Новини, Покровськ Комментариев нет
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11.11.2017 р. у м. Слов`янськ відбувся відкритий чемпіонат міста Слов`янськ з вільної боротьби. У змаганнях ​​взяли участь більше 150 спортсменів.

Команду м.Покровськ представили вихованці секції вільної боротьби (тренер – Туяхов Олександр).

В результаті запеклої боротьби покровські спортсмени вибороли наступні місця:

Ярова Дарина (30 кг) – 1 місце

Олійник Богдан (29 кг) – 2 місце

Гуриненко Максим (37 кг) – 2 місце

Первий Андрій (25 кг) – 3 місце

Харина Даніїл (34 кг) – 3 місце

Слід зазначити, що секція вільної боротьби у Покровську діє лише рік, але вже сьогодні ми бачимо високі результати.

Також, цього дня у м. Слов`янськ паралельно проходив Кубок Донецької області з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. Тренер покровського спорткомітету з вільної боротьби Олександр Туяхов змагався у категорії 65 кг. В результаті молодий тренер став срібним призером Кубку області.

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