ПОКРОВСЬКІ СПОРТСМЕНИ УСПІШНО ВИСТУПИЛИ НА ЗМАГАННЯХ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

11.11.2017 р. у м. Слов`янськ відбувся відкритий чемпіонат міста Слов`янськ з вільної боротьби. У змаганнях взяли участь більше 150 спортсменів.
Команду м.Покровськ представили вихованці секції вільної боротьби (тренер – Туяхов Олександр).
В результаті запеклої боротьби покровські спортсмени вибороли наступні місця:
Ярова Дарина (30 кг) – 1 місце
Олійник Богдан (29 кг) – 2 місце
Гуриненко Максим (37 кг) – 2 місце
Первий Андрій (25 кг) – 3 місце
Харина Даніїл (34 кг) – 3 місце
Слід зазначити, що секція вільної боротьби у Покровську діє лише рік, але вже сьогодні ми бачимо високі результати.
Також, цього дня у м. Слов`янськ паралельно проходив Кубок Донецької області з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. Тренер покровського спорткомітету з вільної боротьби Олександр Туяхов змагався у категорії 65 кг. В результаті молодий тренер став срібним призером Кубку області.