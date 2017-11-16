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МІНІСТР ЕКОЛОГІЇ ЗАЯВИВ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ

16.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак направив в Кабінет міністрів прохання про ліквідацію Державної екологічної інспекції України. Про це він заявив в інтерв’ю, пояснивши ліквідацію цілого відомства тотальною корумпованістю.

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