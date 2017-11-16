МІНІСТР ЕКОЛОГІЇ ЗАЯВИВ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ 16.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак направив в Кабінет міністрів прохання про ліквідацію Державної екологічної інспекції України. Про це він заявив в інтерв’ю, пояснивши ліквідацію цілого відомства тотальною корумпованістю. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, экология Додати коментар Отменить ответ