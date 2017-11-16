ДОНЕЧЧИНА: ЗА 10 МІСЯЦІВ 2017 Р. ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ ОБЛАСТІ ПОДАЛИ 284 СКАРГИ

За січень-жовтень 2017 року від суб’єктів господарювання Донецької області надійшло до Головного управління ДФС у Донецькій області 284 первинні скарги на 527 рішень державних податкових інспекцій, у тому числі 73 скарги на 86 рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та вимог про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску.
За результатами розгляду скарг 527 рішень (або 100 %) на суму 283,2 млн грн залишено без змін на користь держави 391 рішення (або 74,2%) на суму 259,5 млн грн, скасовано повністю або частково 136 рішень на суму 23,7 млн гривень.
По 2 рішеннях збільшено суму на 58,3 тис. гривень.
Нагадаємо, що платникам податків надано право оскаржувати рішення контролюючих органів в адміністративному або судовому порядку відповідно до статті 56 Податкового кодексу України.