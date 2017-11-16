СЬОГОДНІ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

День працівників радіо, телебачення та зв’язку встановлений Указом Президента 11.11.1994 №667/94 на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення і телекомунікаційної галузі України.
Історія свята розпочалася 16 листопада 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначали цей день як професійне свято. Нині ж до них долучилися телевізійники, представники інтернет-ЗМІ. Цей день відзначають і фахівці зв’язку, що забезпечують роботу телефонних мереж і таких важливих на сьогодні мереж інтернет-зв’язку.
Галузь зв’язку та сфера інформатизації України налічує понаяд тисячу операторів зв’язку, 500 інтернет-провайдерів, 15 тисяч відділень поштового зв’язку, 10 профільних вищих навчальних закладів, які щорічно готують близько 30 тисяч фахівців у сфері телекомунікацій, понад 10 науково-дослідних і проектних інститутів. Завдяки роботі 250 тисяч працівників галузі зв’язку та інформатизації України скорочуються відстані між містами і людьми, розповсюджується не тільки інформація, але і духовно-етичні цінності.