ДВОХ ПОСАДОВЦІВ ВУГІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАСУДЖЕНО ЗА ПОРУШЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ  

Димитровський відділ Красноармійської місцевої прокуратури підтримав публічне обвинувачення у суді при розгляді кримінального провадження стосовно двох посадовців вугільного підприємства «Шахта «Капітальна» Державного підприємства «Мирноградвугілля», які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Встановлено, що 4 липня 2016 року, після отримання наряду на виконання робіт з розпилювання лісоматеріалів, 44-річна вантажниця лісового складу дільниці технологічного комплексу поверхні вказаного підприємства приступила до виконання робіт.
В процесі розпилювання стійки стався мимовільний викид елементів, одним з яких її вдарило у черевну порожнину. Внаслідок отриманої травми жінка отримала інвалідність.
Суд, врахувавши надані прокурором докази, визнав посадовців винними в інкримінованих злочинах та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 1 рік з іспитовим строком на 1 рік та 6 місяців.
Прес-служба прокуратури Донецької області