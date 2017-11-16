В УКРАЇНІ ВВЕЛИ НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КАБІНЕТІВ З РЕНТГЕНОМ

Міністерство охорони здоров’я України дозволило розміщувати стоматологічні кабінети з рентгенівським обладнанням в житлових будинках. Зміни вступили в силу з 14 листопада.
При цьому такі стоматологічні кабінети повинні дотримуватися чітко встановлених вимог — в них повинні робити не більше 100 знімків за тиждень при проведенні прицільних рентгенівських досліджень і не більше 50 — при використанні ортопантомографа
Крім того, особливі норми діють, якщо такі кабінети розташовані в хрущовках. В даному випадку власників зобов’язали ущільнювати перекриття для протирадіаційного захисту.
У МОЗ зазначають, що такий крок зробить стоматологію більш якісної і безпечної, прозорою та доступної. Відомство підкреслює, що фактично такі кабінети існували і раніше, однак більшість не мала законного права використовувати сучасне рентгенологічне обладнання у своїй роботі.