В УКРАЇНІ ВВЕЛИ НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КАБІНЕТІВ З РЕНТГЕНОМ 16.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Міністерство охорони здоров’я України дозволило розміщувати стоматологічні кабінети з рентгенівським обладнанням в житлових будинках. Зміни вступили в силу з 14 листопада. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КАБІНЕТІВ, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ