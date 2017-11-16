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В УКРАЇНІ ВВЕЛИ НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КАБІНЕТІВ З РЕНТГЕНОМ

16.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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Міністерство охорони здоров’я України дозволило розміщувати стоматологічні кабінети з рентгенівським обладнанням в житлових будинках. Зміни вступили в силу з 14 листопада.

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