В МИРНОГРАДІ ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

15 листопада на базі Мирноградского ліцею «Гармонія» відбувся обласний семінар вчителів математики, в ході роботи якого були представлені досвід роботи міського методичного об’єднання вчителів математики «Реалізація принципів профільного навчання в процесі викладання курсу математики в старшій школі»
В роботі семінару взяли участь Воробйова Світлана Іванівна (завідувач) та Волошина Ірина Георгіївна, методист відділу математики Донецького облІППО. 30 учасників заходу з кількох міст і районів Донецької області працювали в групах, виконуючи інтерактивні вправи «Профільна Галактика математичного всесвітнього простору», «Ментальний додекаедр» і «Сігматікс» (поетапне створення чотиривимірного компетентнісного сігматікса).
Математикам області було продемонстровано фрагмент заняття за програмою курсу за вибором для учнів 8 класу «допрофільної навчання. Основи математичної логіки». Також математики взяли участь у майстер-класі по педагогічному моделюванню.