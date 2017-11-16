Актуально:

В МИРНОГРАДІ ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

16.11.2017 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

15 листопада на базі Мирноградского ліцею «Гармонія» відбувся обласний семінар вчителів математики, в ході роботи якого були представлені досвід роботи міського методичного об’єднання вчителів математики «Реалізація принципів профільного навчання в процесі викладання курсу математики в старшій школі»

В роботі семінару взяли участь Воробйова Світлана Іванівна (завідувач) та Волошина Ірина Георгіївна, методист відділу математики Донецького облІППО. 30 учасників заходу з кількох міст і районів Донецької області працювали в групах, виконуючи інтерактивні вправи «Профільна Галактика математичного всесвітнього простору», «Ментальний додекаедр» і «Сігматікс» (поетапне створення чотиривимірного компетентнісного сігматікса).

Математикам області було продемонстровано фрагмент заняття за програмою курсу за вибором для учнів 8 класу «допрофільної навчання. Основи математичної логіки». Також математики взяли участь у майстер-класі по педагогічному моделюванню.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар