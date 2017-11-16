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ВЕРХОВНА РАДА ЗРОБИЛА 25 ГРУДНЯ ВИХІДНИМ ДНЕМ

16.11.2017 Новини Комментариев нет
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Верховна Рада внесла 25 грудня в перелік вихідних днів у зв’язку з Різдвом Христовим по григоріанським календарем, а Днем праці залишила тільки 1 травня. «За» законопроект № 5496 проголосували 238 народних депутатів, повідомляє «112 Украина».

Автори ініціативи стверджують, що близько 11 тис. релігійних католицьких і протестантських громад, що становить близько 30% від усіх діючих релігійних організацій України, святкують Різдво Христове за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Документ повинен підписати спікер парламенту Андрій Парубій і президент України Петро Порошенко. Потім текст опублікують в офіційному виданні «Голос України». На наступний день після цього зміни вступлять в силу.

 

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