ВЕРХОВНА РАДА ЗРОБИЛА 25 ГРУДНЯ ВИХІДНИМ ДНЕМ

Верховна Рада внесла 25 грудня в перелік вихідних днів у зв’язку з Різдвом Христовим по григоріанським календарем, а Днем праці залишила тільки 1 травня. «За» законопроект № 5496 проголосували 238 народних депутатів, повідомляє «112 Украина».
Автори ініціативи стверджують, що близько 11 тис. релігійних католицьких і протестантських громад, що становить близько 30% від усіх діючих релігійних організацій України, святкують Різдво Христове за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Документ повинен підписати спікер парламенту Андрій Парубій і президент України Петро Порошенко. Потім текст опублікують в офіційному виданні «Голос України». На наступний день після цього зміни вступлять в силу.