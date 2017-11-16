АНАТОЛІЙ КІНАХ ВІДВІДАВ ПОКРОВСЬК 16.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.15 листопада Донецьку область відвідав президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. В ході робочого візиту він відвідав і Покровськ. Зустріч пройшла у приміщенні бібліотеки імені Шевченко. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, КІНАХ ВІДВІДАВ ПОКРОВСЬК, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ