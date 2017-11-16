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АНАТОЛІЙ КІНАХ ВІДВІДАВ ПОКРОВСЬК

16.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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15 листопада Донецьку область відвідав президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. В ході робочого візиту він відвідав і Покровськ. Зустріч пройшла у приміщенні бібліотеки імені Шевченко.

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