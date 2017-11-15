ІМЕНИНИ 15 ЛИСТОПАДА

Костянтин — ім’я в перекладі з латинської мови означає «стійкий, постійний». Походження імені Костянтин пов’язано з відомим ще з античних часів особистим ім’ям Constantinus. Це ім’я набуло поширення в ранньохристиянські часи завдяки римського імператора Костянтина І Великого, який заснував місто Константинополь – нову столицю Римської імперії.
Альберт — значення імені – «благородний блиск» в перекладі з давньогерманської мови мови. Походження імені німецьке, татарське, католицьке. Існує версія, що назва походить від латинського слова «білий». Ім’я Альберт широко використовується серед татар, було запозичене ними з європейських мов. Жіночий варіант імені – Берта, Альбертіна.
Домна — ім’я епохи соціалізму, але насправді це древнє церковне ім’я з багатими європейськими традиціями. Походить від латинського слова «домина» — «господиня дому» («домус» — «будинок»)
Маркіян — Ім’я Маркіян походить від латинського імені Marcin або Martianus, що означає «той, хто належить Марсу», «присвячений Марсу» Маркіян є одним з декількох імен, які присвячені культу римського бога Марса, до них належать також імена Марко та Мартін.