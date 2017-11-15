У ПОКРОВСЬКУ ПРИВІТАЛИ АГРАРІЇВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 15.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Третьої неділі жовтня в Україні відзначається День працівників сільського господарства. Напередодні керівники аграрних підприємств Донецької області зібралися у Покровську , щоб в урочистій обстановці відзначити свято. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Владимир Руденко, День сельского хозяйства, Димитров, ЖЕБРИВСКИЙ, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, ПОКРОВСКИЙ РАЙОН, Покровськ, Район, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, Шишко Додати коментар Отменить ответ