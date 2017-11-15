Актуально:

У ПОКРОВСЬКУ ПРИВІТАЛИ АГРАРІЇВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

15.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Третьої неділі жовтня в Україні відзначається День працівників сільського господарства. Напередодні керівники аграрних підприємств Донецької області зібралися у Покровську , щоб в урочистій обстановці відзначити свято.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар