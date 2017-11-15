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У МЕШКАНЦЯ ЯСИНУВАТСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЛУЧИЛИ МИСЛИВСЬКИЙ КАРАБІН

15.11.2017 Новини Комментариев нет
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Співробітниками Покровського відділу поліції під час проведення обшуку за місцем мешкання жителя с. Первомайське вилучений мисливський карабін та набої до нього, які зберігалися без відповідного дозволу. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Минулого дня поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 66-річний мешканець с. Первомайське незаконно зберігає зброю.

Отримавши постанову суду про проведення обшуку, правоохоронці завітали до чоловіка. Однак самого хазяїна будинку вдома не виявилося. Під час проведення обшуку інформація підтвердилася, у присутності понятих був вилучений мисливський карабін «Barrel» та 45 набоїв до нього. Дружина власника зброї пояснила, що дозвільні документи на зберігання зброї у її чоловіка є, але де вони їй невідомо. «Коли чоловік повернеться додому, він їх знайде», — запевнила жінка.

Виявлені зброя та боєприпаси вилучені, а у відношенні їх власника відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. 7 років позбавлення волі – саме таке покарання передбачено даною статтею.

Правоохоронці нагадують, що відповідно до ч. 3 статті 263 Кримінального кодексу України особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності.

Покровський відділ

поліції Донецької області

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