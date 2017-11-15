У МЕШКАНЦЯ ЯСИНУВАТСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЛУЧИЛИ МИСЛИВСЬКИЙ КАРАБІН

Співробітниками Покровського відділу поліції під час проведення обшуку за місцем мешкання жителя с. Первомайське вилучений мисливський карабін та набої до нього, які зберігалися без відповідного дозволу. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.
Минулого дня поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 66-річний мешканець с. Первомайське незаконно зберігає зброю.
Отримавши постанову суду про проведення обшуку, правоохоронці завітали до чоловіка. Однак самого хазяїна будинку вдома не виявилося. Під час проведення обшуку інформація підтвердилася, у присутності понятих був вилучений мисливський карабін «Barrel» та 45 набоїв до нього. Дружина власника зброї пояснила, що дозвільні документи на зберігання зброї у її чоловіка є, але де вони їй невідомо. «Коли чоловік повернеться додому, він їх знайде», — запевнила жінка.
Виявлені зброя та боєприпаси вилучені, а у відношенні їх власника відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. 7 років позбавлення волі – саме таке покарання передбачено даною статтею.
Правоохоронці нагадують, що відповідно до ч. 3 статті 263 Кримінального кодексу України особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності.
Покровський відділ
поліції Донецької області