Україна зайняла 17 місце в рейтингу країн за рівнем тероризму The Global Terrorism Index 2017, оприлюдненому Лондонським інститутом економіки і світу 15 листопада.
Фахівці віднесли Україну до переліку країн з високим рівнем терористичної активності, поставивши оцінку 6,56 за 10-бальною шкалою. У двадцятці країн за рівнем впливу тероризму Україна опинилася разом з Сомалі, Індією, Туреччиною, Лівією, Єгиптом і Суданом. Рейтинг цього року очолив Ірак.
Згідно з даними рейтингу, в Україні в 2017 році відбулися 46 інцидентів, які розглядаються як терористичні атаки. В результаті них загинули 11 осіб, ще 11 постраждали, повідомляє «112. ua»
У рейтингу від 2016 року Україна займала 11 місце з оцінкою 7 балів.
У першій двадцятці рейтингу The Global Terrorism Index 2017 немає жодної країни із Західної Європи. Найбільш високий вплив тероризму в регіоні, на думку фахівців, спостерігається у Франції. Вона зайняла 23 місце з оцінкою 5,96 бала.
Сполучені Штати Америки займають 32 місце (5,43 бала), а слідом за ними розташувалася Росія — 5,33 бала.
За даними інституту, найбільша кількість смертей в результаті терактів в 2017 році на совісті бойовиків «Ісламського держави».
За даними СБУ, з початку російської агресії СБ України запобігла десятки терактів, розслідуються понад 15 тис. Кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних проти основ національної безпеки і оборони країни, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність і тероризм. Протягом 2016-2017 років в Україні було попереджено 22 теракту. Також затримані 114 учасників диверсійних груп.
Як раніше повідомлялося, поліція Києва і столичного регіону перейшла на посилений режим несення служби.