ТРИ ФАКТИ ЗБЕРІГАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ЗАФІКСУВАНО В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Канабіс у мешканця Покровська та Добропілля, ацительований опій у жительки Білозерського – все це було виявлено та вилучено співробітниками поліції минулого дня. У відношенні всіх правопорушників відкриті кримінальні провадження.
Так в Покровську під час патрулювання вулиць міста, правоохоронці звернули увагу на підозрілого чоловіка. Під час перевірки документів та поверхневого одягу 42-річного місцевого мешканця, в лівій кишені його куртки поліцейські знайшли два паперових згортка із речовиною, схожою на наркотичну. Чоловік пояснив, що інколи може покурити канабіс, тому коли знайшов пакунки із «травичкою» — залишив у себе.
Аналогічне виправдання було і в 37-річної мешканки Білозерського. Коли правоохоронці зупинили її для перевірки документів, жінка зізналася, що має при собі медичний шприц із наркотичною рідиною. Правопорушниця сказала, що щойно знайшла його біля свого будинку і залишила в себе «на всяк випадок». Раніше жінка в поре зору поліцейських не потрапляла і судимостей не мала.
Того ж дня добропільські правоохоронці в самому Добропіллі звернули увагу на підозрілого молодика. І, як виявилось, не дарма. 21-річний чоловік тримав у кишені своїх штанів невеличкий пакунок із коноплею. Правопорушник пояснив, що ще влітку знайшов у лісосмузі кущ дико рослинної трави коноплі, зірвав і вже вдома висушив та перетер його на готовий для вжитку наркотик.
В усіх випадках наркотичні речовини вилучені та відправлеені на експертизу для подальшого дослідження.
Співробітниками поліції відкриті кримінальні провадження за ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.
Покровський відділ
поліції Донецької області