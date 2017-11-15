Актуально:

ПРИКМЕТИ НА 15 ЛИСТОПАДА

15.11.2017 Цікаво знати Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

У народі 15 листопада називали житницею. Селяни продовжували сушити і молотити зерно, готувати запаси, захищати припаси від гризунів. Помітно зменшувався світловий день, холодало.

Цей день присвячувався вогню. У будинках розтоплювали печі, біля яких грілися всі члени сім’ї. Вечорами, щоб скоротати час, розповідали один одному різні історії. Люди вірили, що загадане в цей день бажання обов’язково збудеться. Тому дорослі будували плани на майбутнє і ділилися своїми роздумами.

  1. Що в цей день загадаєш, то обов’язково в найближчому майбутньому збудеться.
  2. Якщо до заходу сонця попросити прощення у людей, яких образив, то жити стане легше і веселіше.
  3. У цей день добре купувати одяг, вважається, що вона довго прослужить. Головне — вибирати не найдешевшу.
  4. Якщо число випало на вівторок, то борги роздавати не можна, інакше грошей не буде.
  5. Якщо у дівчини раптово сильно застукає серце, то десь недалеко ходить її суджений.
  6. Якщо в цей день багато снігу випаде, то навесні повноводді буде.
  7. Якщо на дорогах бруд, то до початку грудня буде тепла погода.
  8. Почути крик снігурів — до морозів.
  9. Галки і синиці літають по двору — до снігопаду.
  10. Якщо небо хмарами затягнуло, то скоро потеплішає.
  11. Хмари пливуть проти вітру — до снігу.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар