ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ ВИКРАДАЧКУ ВУГІЛЛЯ

Близько 200 кг вугілля намагалася вкрасти мешканка Гродівки, але була застигнута зненацька співробітниками поліції разом із працівниками воєнізованої охорони. Правопорушниці загрожує до 3-х років позбавлення волі.
До Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції Гродівка біля вагонів з вугіллям знаходиться стороння особа.
Негайно прибувши на місце події, правоохоронці затримали жінку, яка скоювала крадіжку вугілля з вантажного вагону. На момент затримання крадійка встигла викрасти 4 мішка «чорного золота», вага якого склала майже 200 кг.
«Я принесла порожні мішки на станцію, заховала біля вагону та ввечері проникла в його середину і наповнила їх вугіллям. Далі вирішила по черзі перенести мішки до лісосмуги, але не встигла», — розповідає затримана.
Викрадене вугілля вилучене у якості речових доказів, а відносно крадія відкрите кримінальне провадження кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Тепер правопорушнику загрожує до 3 років позбавлення волі.
Покровський відділ
поліції Донецької області