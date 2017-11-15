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ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ ВИКРАДАЧКУ ВУГІЛЛЯ

15.11.2017 Новини Комментариев нет
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Близько 200 кг вугілля намагалася вкрасти мешканка Гродівки, але була застигнута зненацька співробітниками поліції разом із працівниками воєнізованої охорони. Правопорушниці загрожує до 3-х років позбавлення волі.

До Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції Гродівка біля вагонів з вугіллям знаходиться стороння особа.

Негайно прибувши на місце події, правоохоронці затримали жінку, яка скоювала крадіжку вугілля з вантажного вагону. На момент затримання крадійка встигла викрасти 4 мішка «чорного золота», вага якого склала майже 200 кг.

«Я принесла порожні мішки на станцію, заховала біля вагону та ввечері проникла в його середину і наповнила їх вугіллям. Далі вирішила по черзі перенести мішки до лісосмуги, але не встигла», — розповідає затримана.

Викрадене вугілля вилучене у якості речових доказів, а відносно крадія відкрите кримінальне провадження кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.  Тепер правопорушнику загрожує до 3 років позбавлення волі.

Покровський відділ

поліції Донецької області

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