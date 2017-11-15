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ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ У ПОКРОВСЬКУ

15.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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15 листопада відбулася позачергова 45-я сесія Покровської міської ради, на якій депутати спочатку збільшили місцевий бюджет майже на 5,5млн.грн., а потім розподілили більше 14 мільйонів серед головних розпорядників.

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