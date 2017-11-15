ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ У ПОКРОВСЬКУ 15.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.15 листопада відбулася позачергова 45-я сесія Покровської міської ради, на якій депутати спочатку збільшили місцевий бюджет майже на 5,5млн.грн., а потім розподілили більше 14 мільйонів серед головних розпорядників. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:бюджет, бюджета на 2017 год, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, сессия, ТБ КАПРІ, тв капри, требушкин Додати коментар Отменить ответ