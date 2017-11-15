КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ПІДВИЩИВ РОЗМІРИ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ

15 листопада на своєму засіданні Уряд схвалив постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів”, якою підвищено з 1 листопада 2017 року розмір соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів на 18 відсотків, інформує Урядовий портал.
Розробленим Міністерством соціальної політики нормативним актом передбачено підвищення розміру соціальної стипендії для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації – з 750 грн до 890 грн, III-IV рівня акредитації – з 1000 грн до 1180 грн.
Для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – з 2000 грн до 2360 грн.