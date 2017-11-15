КАБМІН ЗБІЛЬШИВ ДОПОМОГУ СІМ’ЯМ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВИХ ДО 1,2 МЛН ГРН

Кабінет міністрів України збільшив одноразову матеріальну допомогу з 500 до 750 прожиткових мінімумів сім’ям військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним зобов’язань. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 15 листопада, передає «Інтерфакс-Україна».
«Уряд збільшив суму допомоги сім’ям загиблих на службі військових з 800 тис. грн до 1,2 млн грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2017 року — 1,6 тис. грн)», — йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що розмір допомоги сім’ї в разі загибелі військового в період проходження військової служби у військовому резерві військовослужбовцям строкової служби, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, залишився тим самим — 500 прожиткових мінімумів. Також повідомляється, що Кабмін збільшив з 250 до 400 прожиткових мінімумів для працездатних одноразову допомогу тим, хто отримав інвалідність з встановленням I групи, з 200 до 300 прожиткових мінімумів — II групи, з 150 до 250 прожиткових мінімумів — III групи.
Раніше повідомлялося, що 8 листопада уряд вже підвищив одноразову матеріальну допомогу з 500 до 750 прожиткових мінімумів для сімей військових, загиблих в ході проведення антитерористичної операції на Донбасі. На початку поточного року Кабмін виділив 4 млн 898 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО, які отримали інвалідність, і сім’ям загиблих бійців. Тоді повідомлялося, що одноразову допомогу на загальну суму 2 млн 346,1 тис. грн повинні отримати 9 осіб, яким встановлено інвалідність внаслідок участі в АТО. Крім того, одноразову допомогу на загальну суму 2 млн 552 тис. Грн повинні були отримати 4 сім’ї загиблих учасників АТО.