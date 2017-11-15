ГОРОСКОП НА 15 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Овнам в цей день слід відмовитися від войовничої поведінки. Ваша друга половинка значно швидше погодиться прийняти пропоновану вами пропозицію, якщо ви відмовитеся від «війни» конструктивного діалогу.
ТЕЛЕЦЬ
У близькому оточенні Тельців з’явиться дуже цікава особа. Після того, як відбудеться ваше знайомство з новим сусідом (або сусідкою), ви зрозумієте, що тепер пошуки другої половинки для вас можуть бути обмежені межами сходової клітки.
БЛИЗНЮКИ
Перед Близнюками в цей день не виявиться нерозв’язних проблем або непереборних перешкод. Легко і невимушено ви усунете все, що буде заважати вашому відпочинку або почне викликати у вас сильне занепокоєння.
РАК
Раки сьогодні згадають про свого давнього приятеля. Без попереджень і без попереднього дзвінка ви підете в гості до цієї людини. У підсумку ваш візит затягнеться допізна і принесе кожному з вас море приємних емоцій.
ЛЕВ
Левами опанує дух змагань. Коли ви в черговий раз спробуєте викликати свою другу половинку на інтелектуальну баталію, ваш партнер по шлюбу відкрито висловить свій протест і відмовиться брати участь у цих іграх.
ДІВА
Діви сьогодні займуться переглядом своїх планів на найближче майбутнє зі своєю половинкою. Ви виключите всі пункти, реалізація яких пов’язана з величезними труднощами, і залишите пріоритет за справами, здатними швидко привести вас до успіху.
ТЕРЕЗИ
Терезам не вдасться насолодитися романтичним вечором у товаристві своєї другої половинки. Вам доведеться прибрати свічки і фужери з вином, коли на порозі вашого будинку з’явиться з несподіваним візитом хтось із старших родичів.
СКОРПІОН
Скорпіони проявлять живий інтерес до страв екзотичної кухні. Ви вирішите поставити сміливий кулінарний експеримент і спробуєте самостійно приготувати щось незвичайне за рецептом, знайденому на просторах Інтернету.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільці сьогодні будуть оточені загальною симпатією і захопленням. Вам сподобається бути зіркою, а тому ви не зможете змиритися з тим, що ваші домочадці не відчувають подібних емоцій до вашої царської персони.
КОЗЕРІГ
Козероги в цей день займуться розширенням свого світогляду. Ви відправитеся в поїздку по історичних місцях, і в ході цієї екскурсії отримаєте колосальну їжу для розуму, а також зможете зробити масу унікальних фото.
ВОДОЛІЙ
Водолії в цей день мало часу проведуть в реальній дійсності. Ще рано вранці ви сядете в затишне крісло перед комп’ютером, і аж до пізнього вечора будете знищувати монстрів, прибульців та інших віртуальних супротивників.
РИБИ
Риби зроблять якийсь зухвалий вчинок. Під час відвідування ресторану в суспільстві своєї другої половинки ви візьмете в руки мікрофон і прилюдно повідомте, що серед відвідувачів є людина, яку ви любите більше за все на світі.