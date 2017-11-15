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ВІДТЕПЕР ГУБЕРНАТОРІВ В УКРАЇНІ БУДЕ ПРИЗНАЧАТИ ПРЕЗИДЕНТ

15.11.2017 Новини Комментариев нет
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В Україні вступив в силу закон № 2190-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», який скасовує конкурси на посади глав державних адміністрацій, повыдомляє 112.ua.

Тепер президент може призначати голів районних і обласних державних адміністрацій за поданням Кабміну, а також звільняти з згаданих посад.

Уряд призначає і звільняє керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабміну, а також їх заступників.

Закон передбачає, що закон «Про держслужбу» не поширюється на голів РДА та ОДА. Голови місцевих держадміністрацій більше не держслужбовці категорії «А». А ось держслужбовцями категорії «Б» стали керівники і заступники керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій та апаратів держадміністрацій.

У місцевих держадміністраціях повноваження керівника держслужби здійснюватимуть:

керівник апарату — в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах (крім підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

керівник структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права — в такому підрозділі.

Щоб державні органи могли функціонувати, поки проводиться конкурс на зайняття вакантної посади, терміном до 3 місяців зможуть перекласти обов’язки держслужбовця категорії «А» на одного із заступників або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів.

Якщо посади заступника керівника самостійного структурного підрозділу в державному органі немає або якщо така посада вакантна, можна перекласти обов’язки на одного з держслужбовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі.

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