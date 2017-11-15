ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 ЛИСТОПАДА

- 1415 — Собор єпископів у Новгородку посвятив єпископа Григорія Цамблака на митрополита Київського.
- 1492 — Христофор Колумб вперше описав тютюн, який вживали індіанці.
- 1837 — була опублікована система стенографії.
- 1881 — патент на повітроплавальний снаряд отримав Олександр Можайський.
- 1884 — У Берліні відкрилася Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стала одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки.
- 1887 — Карлом Гесснер була запатентована цинкову батарейку.
- 1904 — була запатентована бритва зі змінними лезами.
- 1918 — Розпочалось очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського.
- 1933 — випробувальний рейс здійснив перший тролейбус ЛК-1.
- 1938 — У Барселоні пройшов прощальний парад інтербригад, які допомагали республіканцям у боротьбі проти фашистського режиму Франсиско Франко.
- 1940 — понад 500 німецьких літаків провели масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Coventry, Велика Британія).
- 1942 — відбувся перший політ німецького літака Хейнкель He-219 «Філін», на якому перші в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота.
- 1945 — в Аугсбурзі (Австрія) групою українських вчених, що перебували в еміграції, засновано Українську вільну академію наук. Першим президентом УВАН обрали Дмитра Дорошенка.
- 1955 — була запущена перша черга Ленінградського метрополітену.
- 1957 — відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144.
- 1960 — в море вийшла перша американський підводний човен класу типу «Джордж Вашингтон» з ядерними ракетами на борту.
- 1971 — фірмою Itnel був випущений перший мікропроцесор 4004.
- 1988 — уперше й востаннє виведено на орбіту космічний корабель багаторазового використання «Буран», який здійснив два витки навколо Землі без екіпажу і приземлився в автоматичному режимі.
- 1989 — був запущений американський «Спейс Шаттл-34 Атлантіс-5».
- 2004 — на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбулися перші відкриті дебати кандидатів на пост Президента України — В. Ющенка та В. Януковича.