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HTC ПРЕДСТАВИЛА АВТОНОМНИЙ ШОЛОМ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ VIVE FOCUS

14.11.2017 IT, Увага! Комментариев нет
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Компанія HTC анонсувала гарнітуру віртуальної реальності Vive Focus, яку не потрібно підключати до комп’ютера або смартфону. Шолом отримав вбудований акумулятор і чіп Qualcomm Snapdragon 835, який використовується у флагманських смартфонах.

Як заявляє виробник, Vive Focus став першим автономним шоломом віртуальної реальності з шістьма ступенями свободи. Гарнітура оснащена AMOLED-дисплеєм з високою роздільною здатністю, проте детальні характеристики пристрою HTC поки не називає.
Перший час VR-шолом Vive Focus буде доступний тільки в Китаї, а версія для США і Європи з’явиться до кінця 2017 року. Точну дату початку продажів і ціну гарнітури HTC поки не оголосила.

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