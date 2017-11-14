HTC ПРЕДСТАВИЛА АВТОНОМНИЙ ШОЛОМ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ VIVE FOCUS

Компанія HTC анонсувала гарнітуру віртуальної реальності Vive Focus, яку не потрібно підключати до комп’ютера або смартфону. Шолом отримав вбудований акумулятор і чіп Qualcomm Snapdragon 835, який використовується у флагманських смартфонах.
Як заявляє виробник, Vive Focus став першим автономним шоломом віртуальної реальності з шістьма ступенями свободи. Гарнітура оснащена AMOLED-дисплеєм з високою роздільною здатністю, проте детальні характеристики пристрою HTC поки не називає.
Перший час VR-шолом Vive Focus буде доступний тільки в Китаї, а версія для США і Європи з’явиться до кінця 2017 року. Точну дату початку продажів і ціну гарнітури HTC поки не оголосила.