ІМЕНИНИ 14 ЛИСТОПАДА

Олександр — ім’я поєднує в собі два інших чоловічих імені: «andres» і «alexeo». Таким чином, в значенні імені об’єднані два поняття: «алекс» в перекладі з грецького означає «захищає», а «андрос» – «оберіг». Не дивно, що таке відоме, красиве і звучне ім’я носили багато великі люди. В іншій трактовці ім’я означає «мужній захисник». Історики досі ведуть суперечки на тему походження імені Олександр – версій на цей рахунок існує досить багато. Як свідчить найбільш поширена, ім’я Олександр прийшло до нас із стародавньої Греції. Потім воно поширилося у Візантії, Римі та європейських країнах.
Давид — чоловіче ім’я, що має давньоєврейські коріння. Походження імені Давид пов’язане зі словом на івриті, яке означає «улюбленець», «улюблений».
Дмитро — правильне церковна вимова Димитрій. Значення імені Дмитро (старе – Димитрій, народне – Митрей, розмовне Мітрій) – «плід земний». Походження імені Дмитро від грецького слова “Деметріос”, що означає «стосовний до Деметри». Богиня Деметра (Мати Ячменю, Мати-Земля) в античній міфології – це покровителька землеробства і богиня родючості.
Іван (Іоанн) — ім’я на івриті звучить як Йоханан, що в перекладі означає «буде помилуваний», «Бог пожалів». Це ім’я дуже поширене у слов’янських народів, найчастіше його можна зустріти у росіян, українців, білорусів, хорватів, болгар, сербів, словенців, македонців. До слов’ян ім’я Іван прийшло з Греції, а ось справжнє походження імені Іван, мабуть, здивує всіх – воно єврейське.
Кузьма (Косма) — ім’я має грецьке коріння. Утворено воно від грецького імені Космас, близького за значенням до слова «коваль». Спочатку ім’я звучало як Косма, в подальшому в українській мові трансформувалося в Косьма, Козьма і Кузьма. В сучасності вживається лише ім’я Кузьма.
Сава — походження та історія імені Сава пов’язані з староєврейською, або біблійним, мовою. Причому версій перекладу кілька: згідно з першою трактування, значення імені Сава пов’язано зі словами «дід», «старець», «мудрець»; згідно з другою, слово перекладається як «вино», «полон, неволя». Говорячи про походження та історії імені Сава, не можна забувати, що воно нерідко використовується як коротка форма імені Савелій. Крім того, співвідноситься з грецьким ім’ям Саббас (Саббатіон) або грузинським Саба.
Сергій — чоловіче ім’я. Існує кілька версій його походження. Згідно з однією з них, ім’я Сергій походить від римського родового імені Сергії патриціанської родини, що вела свій родовід від троянців. На латинській мові це слово означає «знатний», «високий». За іншою версією походження імені Сергій пов’язано з застарілим ім’ям Сергій. Воно походить від латинського слова, яке означає «слуга Бога».
Уляна (Иулиания) — жіноче ім’я, що має давньоримські корені. Ім’я означає «належить Юлію» Походження імені пов’язане з латинським словом Julianus – «Юліїв». На Русі до середини 18 століття це ім’я звучало, як Улиана і було дуже поширене серед селянського класу. У 20 столітті популярність цього імені знизилася, зараз воно вважається рідкісним.
Федір — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Федір пов’язано з грецькими словами, які переводяться як «божество, Бог» і «подарунок, дар». Звідси і значення імені – «Божий дар», «дарований Богом».
Яків (Иаков) — це біблійне ім’я, в буквальному перекладі з івриту означає «наступний по п’ятах». За біблійними переказами Яків був близнюків Ісава і народився слідом за ним, тримаючись за п’яту свого старшого брата. Яків відзначається у всіх авраамічних релігіях: в іудаїзмі, християнстві та ісламі. У західних мовах використовують дві форми імені Яків (Jacobus і Jacomus), які дали родинні імена. В Англії — Джеймс і Джейкоб, в Італії — Джакомо і Джакоббе. Якуб, Яго, Жакоб, Жако, Хакобо, Жак, Хайме, Акоп — це все аналоги ім’я Яків.