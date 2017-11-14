У МАРІУПОЛІ ПІДЛІТКИ НАМАГАЛИСЯ ЗРОБИТИ ГРУПОВИЙ СУЇЦИД

У Маріуполі поліцейські врятували двох 15-річних дівчаток, які намагалися піти з життя в покинутій висотці.
Підлітків правоохоронці знайшли на 14 поверсі покинутій висотки, дівчатка наковталися пігулок, повідомляє Патрульна поліція Маріуполя.
Патрульні вирушили на пошук дівчаток після того, як до одного з поліцейських звернувся знайомий і розповів про дивну sms-повідомленні, яке 15-річна маріупольчанка прислала на телефон своєї бабусі - вона написала, що знаходиться в багатоповерховому будинку і описала місцевість навколо, як повідомляє "ВЧАСНО"
Правоохоронці оперативно зв'язалися з батьками підлітка, і дізнавшись, що їх дочка не виходить на зв'язок, визначили, про який будинок ідеться і вирушили на пошуки.
Двох дівчаток патрульні знайшли на 14 поверсі покинутій висотки, вони сиділи на підлозі в темряві і вже майже ні на що не реагували. Одна з дівчаток випила 10 заспокійливих таблеток, інша - 30.
Поліцейські викликали швидку допомогу і вивели подруг на вулицю. Одна з дівчаток зізналася патрульним, що її подруга вже один раз намагалася накласти на себе руки, але тоді їй вдалося її відрадити. Тепер підлітки зважилися на груповий суїцид.
В даний момент одна з дівчаток перебуває в реанімації.