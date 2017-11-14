ПОЛІЦІЯ ШУКАЄ ШАХРАЇВ В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ 14.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.До кінця листопада на території України працівниками поліції проводяться заходи, направлені на виявлення шахраїв, які здійснюють свою злочинну діяльність у мережі Інтернет. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:банковские мошенники, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Мошенники, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, полиция, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ