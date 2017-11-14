ПЕНСІОНЕР «ВИЗВОЛИВ З ПОЛІЦІЇ» ОНУКА. ЦІНА ПИТАННЯ – 25 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Коли 77-річному чоловіку зателефонували і сказали, що його онука затримано, але є шанс швидко вирішити проблему, старенький, не гаючи часу, відразу поспішив на порятунок «родича» і перевів на вказаний рахунок озвучену суму грошей. Через кілька годин пенсіонер зрозумів, що це чийсь «злий жарт», який коштував йому всіх грошових збережень.
До чергової частини Добропільського відділення поліції звернувся мешканець Білозерського і повідомив, що невідомий шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами. З’ясувалося, що вранці потерпілому зателефонував незнайомий чоловік і сказав, що його онука затримано і відправлено до поліції за зберігання наркотичних речовин. Телефонуючий запропонував пенсіонеру свою допомогу, а саме – «зам’яти» справу за певне винагородження. Дідусь погодився і невідомий одразу назвав банківські реквізити, на які слід було покласти 25 тисяч гривень. Пенсіонер поспішив виконати умови «рятувальника». Але коли потерпілому через дві години подзвонив онук і сказав, що вперше чує про своє затримання, ошуканий дідусь прийшов до правоохоронців.
За даним випадком поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство». Аферистам, які вчинили дане правопорушення загрожує до 3-х років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області