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КЕРІВНИЦТВО ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ПРИВІТАЛО ПЕТРА КАЛЮЖНОГО З ЮВІЛЕЄМ

14.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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14 листопада виповнилось 75 років  голові правління Покровської реалбази Петру Калюжному. Ювіляра у цей день привітали не лише

колеги, рідні та друзі.

Традиційно з найкращими побажаннями до Петра Степановича завітало керівництво Покровського району.

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