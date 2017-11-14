КЕРІВНИЦТВО ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ПРИВІТАЛО ПЕТРА КАЛЮЖНОГО З ЮВІЛЕЄМ 14.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.14 листопада виповнилось 75 років голові правління Покровської реалбази Петру Калюжному. Ювіляра у цей день привітали не лише колеги, рідні та друзі. Традиційно з найкращими побажаннями до Петра Степановича завітало керівництво Покровського району. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, Калюжный, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Район, РДА, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, юбилей Додати коментар Отменить ответ